Глава НБУ готов добровольно уйти в отставку, – СМИ

В списке вероятных кандидатов на его замену – экс-глава банка "Аваль" Владимир Лавренчук и экс-замглавы банка "Финансы и Кредит" Елена Щербакова

Глава Национального банка Украины Яков Смолий, срок полномочий которого заканчивается в 2025 году, якобы готов добровольно уйти в отставку, а на его место уже есть четыре кандидата. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе Президента.

По словам источника издания, вероятными кандидатами на нового главу НБУ являются экс-глава "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук, член Совета НБУ и экс-замглавы банка "Финансы и Кредит" Елена Щербакова, глава Укргазбанка Кирилл Шевченко и глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Издание пишет, что Лавренчук станет наиболее вероятным кандидатом, если Украина продолжит сотрудничество с МВФ.

В противном случае, НБУ, скорее всего, возглавит Щербакова. По информации издания, ее кандидатура смущает МВФ из-за ее возможной связи с бывшими владельцами ПриватБанка.

Источник в ОП также сообщил, что кандидатуру Данилишина на пост главы НБУ продвигают Сергей Шефир и Сергей Трофимов.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Игорь Коломойский не может вернуть себе ПриватБанк или получить за него компенсацию.