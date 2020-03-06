Коломойский не может рассчитывать на компенсацию за ПриватБанк, – глава НБУ

По мнению главы НБУ, банк Коломойскому также не вернут

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Игорь Коломойский не может вернуть себе ПриватБанк или получить за него компенсацию. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

"Есть решение суда первой инстанции от 18 апреля 2019 года о признании неправомерными действий Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц по национализации ПриватБанка. Мы и Минфин подали апелляционную жалобу, и пока Апелляционный суд не принял решения. Но мы уверены, что все, что в 2016 году предпринял НБУ, было сделано исключительно в рамках законодательства, поэтому готовы в судах доказывать правомерность наших действий. Кроме того, действующее законодательство говорит, что, если неплатёжеспособный банк приобретён инвестором, а в нашем случае инвестор — это государство, он не может быть возвращён бывшим акционерам", – говорит Смолий.

При этом он считает, что Коломойский не может рассчитывать на компенсацию даже в случае принятия законопроекта о невозврате банков бывшим владельцам, который предполагает возможность выплаты компенсации владельцам неправомерно выведенного с рынка банка (законопроект №2571 был подготовлен Кабмином Алексея Гончарука и отозван из Рады 4 марта в связи со сменой правительства).

"Ошибочно считают, что закон касается исключительно ПриватБанка. На самом деле он касается "зомби-банков", акционеры которых пытаются реанимировать их через суды, требуя вернуть банковские лицензии. Но в банковском законодательстве на сегодня отсутствует механизм, позволяющий "воскресить" выведенный с рынка банк. Поэтому и нужно предусмотреть возможность предоставления компенсации акционерам в случае, если суд признает незаконным выведение банка с рынка", – рассказал глава НБУ.

В таком случае акционер банка должен в суде доказать нанесение ему ущерба и его размер. Однако Смолий уверен, что даже при таком ходе событий Коломойский не сможет получить компенсацию за ПриватБанк, поскольку капитал банка на момент национализации был отрицательным.

"В соответствии с законом, если он будет принят, должен быть проведён расчёт капитала банка на момент выведения с рынка, и этот расчёт должен подтверждаться заключением аудиторской компании. Если она подтвердит положительное значение капитала в банке, тогда компенсация возможна. Но в ПриватБанке на момент национализации был отрицательный капитал", – считает Смолий.

Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала "Фокус" и на сайте Focus.ua. Яков Смолий рассказал, почему так сильно укрепилась гривна и зачем Украине выпуск такого большого количества ОВГЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре Игорь Коломойский заявил, что рассчитывает вскоре вернуть контроль над "Приватбанком". Причем не обязательно через суды, но "законным путем".