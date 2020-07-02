Послы G7 видят в отставке главы НБУ Смолия угрозу отката реформ

"Подрыв" Нацбанка означает откат реформ и их поддержку международными партнерами. С таким заявлением выступили послы G7 по поводу отставки главы НБУ Якова Смолия.

По словам послов, "независимый НБУ – фундаментальное достижение для Украины", которое уменьшило коррупцию, содействовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор.

"Подрыв этой чрезвычайно важно структуры был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", – говорят послы.

В Офисе президента, тем временем, говорят, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

"НБУ вместе с Кабмином должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", – добавили в Офисе президента.

Вчера вечером, 1 июля, глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свою отставку систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

Журналистам в пресс-службе Нацбанка сообщили, что уже сегодня, 2 июля, заявление Смолия рассмотрит профильный комитет Верховной Рады, а в пятницу его вынесут в сессионный зал парламента.

При рассмотрении в парламенте Смолий предоставит отчет о проделанной работе за два года и ответит на вопросы депутатов.

До назначения нового главы НБУ, возглавлять Нацбанк будет первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова. По данным ZN.ua, один из основных претендентов на нового главу регулятора - действующий председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Как ранее сообщал Фокус:

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

В марте 2020 года СМИ сообщали, что Яков Смолий якобы готов добровольно уйти в отставку, а на его место уже есть четыре кандидата.