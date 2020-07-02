Зеленский заставил главу АМКУ уволиться из-за штрафа табачникам на 6,5 млрд грн, – СМИ

Вчера, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента якобы заставил главу АМКУ Юрия Терентьева написать заявление об отставке. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным Бутусова, причиной конфликта стал штраф в размере 6,5 млрд гривен, который АМКУ наложил на табачного монополиста "Тедис" и других производителей сигарет. "Штраф ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса", – утверждает журналист.

Читайте также: Кабмин приравнял электронные сигареты к обычным

"Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", – объяснил Бутусов.

Также журналист добавил, что вопрос с отставкой Терентьева вскоре рассматрит Верховная Рада. По данным Бутусова, на место главы АМКУ претендуют первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора.

Сам Терентьев информацию Бутусова пока не комментировал.

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября компания British American Tobacco (ВАТ) остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Причиной остановки в BAT назвали принятый 4 октября законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

JTI, Philip Morris International и Imperial Tobacco также объявили о возможном закрытии производства в Украине в связи с принятием указанного проекта.

22 октября "JTI Украина" даже подала заявление в ГФС по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн грн после принятия парламентом законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

24 октября гендиректор BAT Ukraine Саймон Уэлфолд встретился с тогдашним премьером Алексеем Гончаруком и заявил, что в компании надеются на отмену поправки в "налоговом" законе, чтобы можно было восстановить производство в Прилуках.