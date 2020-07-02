В ЕС назвали отставку Смолия "тревожным сигналом"

В Евросоюзе назвали отставку главы Нацбанка Украины Якова Смолия "тревожным сигналом".

С таким заявлением выступил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, пишет Интерфакс-Украина.

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине", – заявил он.

Стано отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину в проведении необходимых реформ и рассчитывает на то, что "украинские власти сохранят свой уровень приверженности".

Он также заявил, что создание сильного и независимого Нацбанка стало фундаментальным достижением для Украины, которое "по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны".

"В последние годы Национальный банк Украины предпринял смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики", – уточнил Стано.

По его мнению, политика НБУ хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, потерянных в результате банковского мошенничества.

Как ранее сообщал Фокус:

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В связи с заявлением Смолия об отставке официально отменено предложение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов на 1,75 млрд долларов и выкупе старых.