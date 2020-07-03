Ермак и Козак приехали в Германию на переговоры по Донбассу

В пятницу, 3 июля, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак прилетел в Берлин на встречу с политическими советниками нормандской четверки, пишет Интерфакс.

Отмечается, что предметом встречи станет "широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".

Как сообщили в Офисе президента, столицу Германии сегодня также посетит украинская делегация. В нее войдут глава ОП Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств нормандской четверки в Берлине", – говорится в сообщении.

Как пишет немецкий Der Spiegel, Москва на переговорах в Берлине намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в Конституции страны правового статуса Донбасса и представления к 6 июля списка пленных. Москва также якобы требует от Киева активизации усилий по реализации формулы Штайнмайера.

Как ранее сообщал Фокус:

Козак уже посещал Берлин в середине мая, где обсуждал урегулирование на Донбассе с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.