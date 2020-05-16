Вслед за Козаком в Берлин полетят Кулеба и Ермак

Глава Офиса президента собирается обсудить ход переговоров в Нормандском и Минском форматах

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время собираются посетить Берлин для обсуждения повышения эффективности переговоров в Нормандском и Минском форматах по Донбассу. Об этом Ермак рассказал в ходе встречи с послами "Большой семерки", сообщает пресс-служба ОП.

Он также проинформировал, что на следующем заседании ТКГ в формате видеоконференции Украину будут представлять в том числе и переселенцы, который вынуждены были покинуть территорию ОРДЛО. Таким образом в ОП хотят положить конец монополии на представительство оккупированных территорий боевиками.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - отметил Ермак.

Напомним, 13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак приехал в Берлин и переговорил с советниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на Донбассе. По его словам, переговоры были "конструктивными", а стороны достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации. Также Козак добавил, что консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации дальнейших переговоров.

Глава МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев знал заранее о визите Козака в Берлин, и в данном случае не идет речи "ни о каких играх за спиной Украины".

Фокус разбирался, о чем могли разговаривать Россия и Германия за спиной у Украины. Так, кроме вопроса Донбасса замглавы АП РФ мог говорить о "Северном потоке-2" и о том, как обойти санкции США. При этом опрошенный эксперты считают, что Германия вряд ли может сдать интересы Украины, поскольку в таком случае Россия комментировала итоги переговоров в Берлине более активно.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.