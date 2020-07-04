"Изучаем и через правоохранительные органы": Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ

Представители банковского сектора предложили несколько кандидатур на пост главы Национального банка Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге в ходе визита в Одесскую область, передает Офис президента.

По его словам, в настоящее время все кандидаты на вакансию изучаются.

"Я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, не видят каких-либо рисков", – сказал президент.

Зеленский добавил, что провел встречи со всеми заместителями из действующего состава правления Нацбанка и представителями коммерческих банков.

"Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины", – сказал глава государства.

Он также отметил, что не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что у него были профессиональные отношения с Яковом Смолием.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что шорт-лист кандидатов на должность председателя НБУ уже сформирован.

"В ближайшие дни кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка уже назвали свои предложения, есть шорт-лист кандидатов", – сказал он.

Главными требованиями к будущему кандидату Шмыгаль назвал "высокий профессионализм и кристальную репутацию".

Как ранее сообщал Фокус:

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.