"Изучаем и через правоохранительные органы": Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ

Глава государств после консультаций с представителями банковского сектора получил три списка кандидатов на должность руководителя Нацбанка.

Представители банковского сектора предложили несколько кандидатур на пост главы Национального банка Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге в ходе визита в Одесскую область, передает Офис президента.

По его словам, в настоящее время все кандидаты на вакансию изучаются.

"Я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, не видят каких-либо рисков", – сказал президент.

Зеленский добавил, что провел встречи со всеми заместителями из действующего состава правления Нацбанка и представителями коммерческих банков.

"Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины", – сказал глава государства.

Он также отметил, что не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что у него были профессиональные отношения с Яковом Смолием.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что шорт-лист кандидатов на должность председателя НБУ уже сформирован.

"В ближайшие дни кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка уже назвали свои предложения, есть шорт-лист кандидатов", – сказал он.

Главными требованиями к будущему кандидату Шмыгаль назвал "высокий профессионализм и кристальную репутацию".

Как ранее сообщал Фокус:

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.