Верещук и Порошенко на повышенных тонах поспорили о поздравлении Путина с днем РФ

Вчера, 6 июля, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, выступая в ток-шоу на телеканале ICTV, обвинила пятого президента Петра Порошенко в том, что 12 июня 2014 года он якобы поздравил президента РФ Владимира Путина с днем России.

В качестве доказательства Верещук ссылалась на новость 24 канала, который процитировал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. При этом, в новости последним предложением указано, что "со стороны АП никаких упоминаний о поздравлении не было".

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в тот день сообщил, что тогдашний президент назвал неприемлемой ситуацию, когда "через украинскую границу в Украину попали танки". В Кремле же тогда действительно говорили, что Порошенко якобы поздравил Путина с днем России.

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"Это был пятый день моего президентства, мой первый звонок Путину. И первый звонок касался позиций по незаконному пересечению украинской границы, которая не контролировалась на то время ВСУ российских танков. А госпожа Верещук продемонстрировала мне сайт, который принадлежит выдающемуся деятелю тогдашней Партии регионов а сейчас – ОПЗЖ. Господину Левочкину", – заявил Порошенко.

Начало перепалки – на 2:10. Продолжение после перерыва – на 9:00

В перерыве Верещук и Порошенко на повышенных тонах обсудили "поздравление" Путина с днем России. Во время перепалки ведущий привел в пример американский канал CNN, который приводит заявление Усамы бен Ладена:

– Если канал CNN приводит какое-то заявление Усамы Бен Ладена, то это не значит, что эти слова (бывшего террориста №1 в мире) – правда. Он просто приводит слова и указывает источник.

– Правильно! И как действует в этом случае президент страны, которая борется с Путиным...

– Никак! В том-то и дело, что никак. Вот в Америке точно – он не реагирует.

– Ну тогда все. Тогда все правильно сделал Порошенко.