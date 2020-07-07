Мочи нет. Как блогер Шарий похитил биоматериалы президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский посетил Одессу 4-5 июля. В первый день визита он пообщался с ветеранами, посетил фрегат "Гетьман Сагайдачный" и выступил с речью в честь дня ВМС Украины. На второй день график был более свободный. Зеленский отправился на пробежку и посетил ресторан "Рыба", который принадлежит одесскому ресторатору Андрею Заричанскому.

Выбор был неслучаен, так как Заричанский является давним сторонником президента Зеленского. В день инаугурации Заричанский даже записал обращение вместе с персоналом другого своего ресторана "Облака" численностью в 120 человек.

Визит президента стал бы рядовым событием: президенты часто посещают регионы своей страны и Зеленский тут не является исключением, если бы не очередное скандальное заявление блогера Анатолия Шария.

6 июля он сообщил, что во время посещения туалета ресторана у президента тайно взяли "биоматериалы" - блогер рассказал, что кабинку в туалете после президента посетил "неприметный человек" с ватной палочкой и колбочкой. Первоначальный пост в Telegram уже удален, но его скриншоты разошлись по Сети.

Впрочем, Шарий развил тему в следующих публикация и видео на YouTube. Так, он уточнил, что "биоматериалы" Заленского будут направлены в лабораторию в Германии, где их проверят на "десять видов нароктиков".

Блогер также подробно рассказал о "спецоперации", в частности упомянув, что его человек вывел из строя "смыв" в заветной кабинке. Всего же было задействовано двое – один следил, второй собирал биоматериалы.

Также в своем Telegram-канале Шарий заявил, что все это мероприятие - это "ответка" заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко, который "запустил тезис "Шарий - наркоман".

"Это чисто для себя. С экспертизой в Германии. Я лучше вас, потому играть по-вашему не стану. И еще раз привет Тимошенко, он один сделал для падения рейтинга Зеленского больше, чем все критики", - написал Шарий.

Впрочем, была еще одна попытка Шария сблизится с Зеленским в Одессе. Когда президент отправился осматривать место крушения танкера Delfi, то сторонники блогера явились на пляж с лозунгами "За что нас убивают?" и "Вылезай из теплой ванны" (на прошлой неделе на произошло несколько нападений на членов "Партии Шария"). Но они разминулись, так как президент дальновидно осматривал танкер с стороны моря, а демонстранты толпились на берегу. Также, по словам самого блогера, были арестованы охранники митингующих, но во время другого визита Зеленского - на открытии стадиона все в той же Одессе.

Фото: Политика страны

В Офисе президента инцидент в ресторане "Рыба" не комментируют, что вполне ожидаемо. Но в соцсетях данная история вызвала обсуждение. Одни заявили, что это подобный метод пиара - это уже перебор.

Другие посчитали, что хоть Офис президента и абстрагировался от скандала, но он явно окажет некое влияние. Отписался даже экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, который явно к сторонникам Шария не относится, но саму идею с биоматериалами оценил.

Также многие пользователи отметили выход политического противостояния в Украине на "туалетный уровень".

Не обошлось и без шуток.

Напомним, это уже не первый скандал, спровоцированный Шарием. Фокус рассказывал, как блогер в последнее время диктует информационную повестку дня в Украине.