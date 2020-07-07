В Ровенской области ослабили карантин

Ровенская облгосадминистрация решила ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

В соответствии с решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, разрешена работа учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок, а также творческих студий и открытых площадок музеев.

Кроме того, в пяти районах области разрешено открыть детские сады.

"Продолжаем ежедневно анализировать эпидситуацию и в других районах и городах области. Когда количество больных коронавирусом там снизится, также будем рекомендовать открывать садики и социальные объекты. Если количество больных будет расти или правила карантина в таких заведениях будут нарушаться, мы их опять закроем", – заявил председатель облгосадминистрации Виталий Коваль.

Он добавил, что при открытии детсадов жителям Ровенской области необходимо будет соблюдать все рекомендации главного санитарного врача.

В Ровенской области, по данным СНБО, с начала эпидемии подтверждено 4228 случаев заражения коронавирусом, 78 человек умерли, 2195 выздоровели. Регион занимает четвертое место в стране по общему числу подтвержденных случаев COVID-19.

6 июля Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании также решила частично ослабить карантин в регионе.