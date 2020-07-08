Экс-нардеп от "Народного фронта" стал новым языковым омбудсменом

Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка. Соответствующее решение было принято правительством 8 июля.

Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

"Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича", – заявил Мокан.

Тарас Креминь был кандидатом от уполномоченного по правам человека. С 2014 по 2019 год он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Ранее должность языкового омбудсмена в Украине занимала Татьяна Монахова. Она была назначена на должность в ноябре 2019 года, но в конце апреля заявила, что уходит в отставку.