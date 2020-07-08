Экс-нардеп от "Народного фронта" стал новым языковым омбудсменом

Политика
Ранее эту должность занимала Татьяна Монахова.

Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка. Соответствующее решение было принято правительством 8 июля.

Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

"Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича", – заявил Мокан.

Тарас Креминь был кандидатом от уполномоченного по правам человека. С 2014 по 2019 год он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Ранее должность языкового омбудсмена в Украине занимала Татьяна Монахова. Она была назначена на должность в ноябре 2019 года, но в конце апреля заявила, что уходит в отставку.