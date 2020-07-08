Генпрокурор о деле Порошенко: суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность

Видеообращение опубликовала пресс-служба Офиса генпрокурора.

Генпрокурор говорит, что за последние месяцы многие подозреваемые в различных резонансных преступлениях заявили о политических преследованиях. То же касается и дел против Порошенко.

"В четырех производствах (против Порошенко, – ред.) расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления", – говорит Венедиктова.

По ее словам, у Генпрокуратуры нет функции доследственной проверки – по формальным признакам правоохранительные органы должны вносить в Единый реестр заявления о преступлениях.

"Заявления о преступлениях, совершенных пятым президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан", – утверждает Венедиктова.

Генпрокурор говорит, что в сегодняшнем деле собрано достаточно доказательств для сообщения Порошенко о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Тем не менее, жалуется Венедиктова, недостатки и противоречия КПК "предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими".

"Сегодня звучат лозунги, что суд собрался ночью и вынес решение о продлении сроков предварительного расследования. Нет, судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не появилась. Вчера в 14:00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18:30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи", – сказала Венедиктова.

Она также добавила, что "сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все".

Сегодня, 8 июля, подозреваемому, стороне защиты и потерпевшей стороне прокуратура открыла доступ к материалам досудебного расследования, а далее должен состояться суд, говорит Венедиктова.

"Суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости (при избрании меры пресечения, – ред.) – мера пресечения избрана для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования. Следствие завершено", – продолжила генпрокурор.

Наконец, Венедиктова заверила, что является независимой в своей работе.

"Боюсь я? Нет. У меня нет "договорняков" с любыми политическими силами. У меня есть обязательства перед государством и его гражданами - честно, профессионально и неангажировано выполнять свою работу", – резюмировала Венедиктова.

На заседании суда 8 июля прокуроры объявили о завершении досудебного расследования по делу Порошенко. Позже суд так и не избрал меру пресечения Порошенко.