Судья Сергей Вовк отпустил Порошенко без каких-либо ограничений
Порошенко считает, что законно ему подозрение не вручили, поэтому избрание меры пресечения является преступлением
Суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.
"Ходатайство следователя... относительно Порошенко оставить без рассмотрения", – огласил решение в среду на заседании следственный судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.
Ранее в ходе заседания суда прокурор в процессе заявил, что расследование по делу завершено и в связи с этим отозвал ходотайство об избрании меры пресечения Порошенко. При этом еще ночью в прокуратуре говорили, что досудебное расследование продлили на три месяца.
Как уточняет "Украинская правда", на заседании 8 июля суд допросил двух свидетелей – понятых, которые присутствовали во время вручения подозрения Порошенко. Защита подозреваемого настаивает, что этого так и не произошло. Прокуратура говорит, что Порошенко отказался от получения документов.
Один из свидетелей сказал, что Порошенко подозрение не взял, но и не отказался. В то же время, второй понятой отметил, что экс-президент хотел взять подозрение, но потом отказался якобы из-за отсутствия необходимых документов.
В свою очередь Порошенко, по данным Lb.ua, отметил, что законно ему подозрение не вручили, поэтому избрание меры пресечения является преступлением.
"Все решения в отношении народного депутата, по закону, должны объявляться только в присутствии народного депутата. Два решения Печерского райсуда были приняты без меня. Это политическое давление", – заявил он.
После завершения заседания суда Порошенко назвал решение судьи "первой маленькой, но очень важной победой".
"Первая маленькая, но очень важная наша с вами победа. Даже Печерский суд... никчемное ходатайство Офиса генпрокурора принял решение оставить без рассмотрения и вернуть адресату", – сказал он собравшимся у здания суда в его поддержку людям.
"Сегодня мы не просто победили, они начали нас бояться. Проблема не только в том, что они чувствуют себя загнанными в угол... их камарилья перестает исполнять преступные приказы о преследовании оппозиции", – сказал Порошенко.
В этом контексте политик заявил, что сегодня он с поддерживающими его людьми не будут проводить митинг перед зданием Офиса президента.
Ранее адвокат Илья Новиков сообщил, что вынесено постановление о закрытии дела по продаже "Кузни на Рыбальском".