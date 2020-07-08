Судья Сергей Вовк отпустил Порошенко без каких-либо ограничений

Суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Ходатайство следователя... относительно Порошенко оставить без рассмотрения", – огласил решение в среду на заседании следственный судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.

Ранее в ходе заседания суда прокурор в процессе заявил, что расследование по делу завершено и в связи с этим отозвал ходотайство об избрании меры пресечения Порошенко. При этом еще ночью в прокуратуре говорили, что досудебное расследование продлили на три месяца.

Как уточняет "Украинская правда", на заседании 8 июля суд допросил двух свидетелей – понятых, которые присутствовали во время вручения подозрения Порошенко. Защита подозреваемого настаивает, что этого так и не произошло. Прокуратура говорит, что Порошенко отказался от получения документов.

Один из свидетелей сказал, что Порошенко подозрение не взял, но и не отказался. В то же время, второй понятой отметил, что экс-президент хотел взять подозрение, но потом отказался якобы из-за отсутствия необходимых документов.

В свою очередь Порошенко, по данным Lb.ua, отметил, что законно ему подозрение не вручили, поэтому избрание меры пресечения является преступлением.

"Все решения в отношении народного депутата, по закону, должны объявляться только в присутствии народного депутата. Два решения Печерского райсуда были приняты без меня. Это политическое давление", – заявил он.

После завершения заседания суда Порошенко назвал решение судьи "первой маленькой, но очень важной победой".

"Первая маленькая, но очень важная наша с вами победа. Даже Печерский суд... никчемное ходатайство Офиса генпрокурора принял решение оставить без рассмотрения и вернуть адресату", – сказал он собравшимся у здания суда в его поддержку людям.

"Сегодня мы не просто победили, они начали нас бояться. Проблема не только в том, что они чувствуют себя загнанными в угол... их камарилья перестает исполнять преступные приказы о преследовании оппозиции", – сказал Порошенко.

В этом контексте политик заявил, что сегодня он с поддерживающими его людьми не будут проводить митинг перед зданием Офиса президента.

Ранее адвокат Илья Новиков сообщил, что вынесено постановление о закрытии дела по продаже "Кузни на Рыбальском".