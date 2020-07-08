Дело против Порошенко по "Кузне на Рыбальском" закрыто
По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, на следователей оказывали давление.
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков сообщил, что вынесено постановление о закрытии дела по продаже "Кузни на Рыбальском".
Об этом Новиков написал на своей странице в Facebook.
По его словам, получено постановление о закрытии дела от руководителя следственной группы Олега Корецкого.
Адвокат говорит, что на следователей оказывали давление, и что Корецкий расскажет об этом в ближайшее время прессе.
"Когда сначала все нормально, по закону, а потом приходят какие-то люди непонятные, харьковские, и начинают давать указания... Ты им говоришь... давайте принимать законные решения, а они говорят – уходи, для тебя нет места, ты не подходишь, – то, конечно, я готов выйти на прессу, я принял это решение", – говорит Корецкий на видео.
17 сентября 2019 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Госбюро расследований арестовал всю недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".
Поводом для ареста завода стало расследование ГБР в отношении пятого президента Петра Порошенко и бизнесмена Сергея Тигипко, которые оформили договор купли-продажи предприятия.
Решение суд вынес в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
19 ноября Киевский апелляционный суд отменил арест "Кузни на Рыбальском".
Дело Госбюро расследований открыло по заявлению экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова. Тот обвинял Порошенко в отмывании средств и легализации незаконных доходов