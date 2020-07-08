ТКГ согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе, – ОП

В среду, 8 июля, на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. В дальнейшем планируется разминировать еще 7 участков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала 14 июля дополнительное заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

В прошлом году глава миссии ОБСЕ поддержал разминирование на участках разведения сил в Луганской и Донецкой областях, но добавил, что необходимо сделать больше.

В апреле сообщалось, что с начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на мине погибли 12 гражданских.