ТКГ согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе, – ОП
В среду, 8 июля, на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. В дальнейшем планируется разминировать еще 7 участков.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала 14 июля дополнительное заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.
В прошлом году глава миссии ОБСЕ поддержал разминирование на участках разведения сил в Луганской и Донецкой областях, но добавил, что необходимо сделать больше.
В апреле сообщалось, что с начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на мине погибли 12 гражданских.