"Жму руку. Обнимаю". Деркач опубликовал запись разговора якобы Порошенко и Путина 2015 года

Сегодня, 9 июля, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал разговор, на котором слышно голоса, похожие на пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

По словам Деркача, эти записи ему передали журналисты-расследователи, всю информацию он обещает передать в правоохранительные органы.

Деркач отметил, что разговор состоялся 30 апреля 2015 года. Через два месяца после трагедии в Дебальцево. При этом в тот день о разговоре лично Путина и Порошенко не сообщалось. В то же время пресс-служба Кремля писала, что 30 апреля 2015 года состоялся разговор лидеров Нормадской четверки.

На аудиозаписи слышно, как якобы Порошенко и Путин о Минском процессе и об экономике. При этом начало разговора на записи отсутствует.

В начале мужчины с голосами похожими на Порошенко и Путина обсуждают вопрос миротворцев на Донбассе.

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"Я думаю, что это будет в интересах обеих сторон. Тем более, скажу вам откровенно, что у наших западных партнеров проект миротворцев особого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня", — сказал якобы Порошенко.

При этом якобы Путин говорит, что эту тему должны проговорит министры иностранных дел Павел Климкин и Сергей Лавной.

Также "Путин" интересуется у "Порошенко", "справляется ли тот со всем".

"Справляюсь. Чем дальше – тем легче. Выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда я пришел, то ее не было, было сложно. Но выстраивать это все не просто. Но длинной очереди на должность президента не наблюдается", – отшутился человек с голосом, похожим на голос Порошенко.

"Ну, зря вы так думаете. Это красивая страна", – говорит "Путин", а в ответ "Порошенко" отмечает, что гордится тем, что у него рейтинг доверия и поддержки не падает.

В конце разговора "Порошенко" также поздравляет "Путина" с наступающим днем солидарности трудящих (1 мая) и "жмет" своему собеседнику руку.

"Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку! Спасибо большое!", — говорит якобы Порошенко.

"Обнимаю. До свидания, давайте", — отвечает "Путин"

Ранее Деркач уже опубликовал несколько подобных записей. Так, 19 мая, он представил запись якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по факту прослушивания и записи разговоров Порошенко.