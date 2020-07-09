Мир, труд, Путин. В соцсетях обсуждают запись разговора "Порошенко" с главой Кремля

9 июля внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал очередную партию аудиозаписей разговоров якобы экс-президента Петра Порошенко с мировыми лидерами. Если на предыдущих "пленках" в роли собеседника выступал бывший вице-президент США Джо Байден, то сегодня СМИ представили разговор якобы с Владимиром Путиным.

Деркач утверждает, что телефонная беседа состоялась между президентами Украины и России 30 апреля 2015 года, спустя два месяца после выхода украинских военных из Дебальцево. О двухстороннем разговоре Порошенко и Путина тогда не сообщалось, но пресс-служба Кремля информировала, что состоялся разговор лидеров нормандской четверки.

На опубликованных Деркачем записях слышны голоса, похожие на Порошенко и Путина. Собеседники обсуждают тему миротворцев на Донбассе, переговоры в Минске и экономическую ситуации. В конце же "Порошенко" и "Путин" обмениваются любезностями. В частности, якобы президент Украины поздравляет своего собеседника с наступающим 1 мая и "жмет ему руку", а тот в ответ "обнимает".

Отметим, что начало разговора на опубликованной записи отсутствует, а обсуждение некоторых вопросов не доходит до логического конца.

Расшифровка разговора:

"Я думаю, что это будет в интересах обеих сторон. Тем более, скажу вам откровенно, что у наших западных партнеров проект миротворцев особого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня", — сказал "Порошенко".

"Да, вы мне говорили. Ну пусть Лавров с Климкиным это обсуждают", — "Путин".

"Дадите ему, если можно соответствующее указание", — "Порошенко".

"Он знает, я уже дал", — "Путин".

"Он тогда, когда приехал в Берлин (со смехом) — это было предельно неконструктивно. Они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря", — "Порошенко".

"Ну, отлично тогда. И последняя позиция, я тоже готов посмотреть и подумать по каким-то перспективам экономическим, потому что там ситуация правда очень хреновая", — "Порошенко".

"Я не понял, по каким таким?", — "Путин".

"По экономическим, потому что там ситуация правда очень тяжелая. И она переходит в необратимые вещи. Поэтому я думаю, что и экономику тоже можно будет посмотреть во время и рабочей группы, и во время встречи с Ивановым. И последняя позиция. Обычно это просто рекомендация. Для того, чтобы эффективнее готовились Минские трехсторонние контактные группы, то наши коллеги, имеется ввиду Хайди, Кучма с Демченко и представители России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений, предложений и прочего. Я считаю, было бы целесообразным, если будет…ваша ласка. Если будет желание, то приедет этот представитель в Киев, они бы у Хайди встретились в миссии ОБСЕ и пока они…", — "Порошенко".

"Наш представитель?", — "Путин".

"Да, да", — "Порошенко".

"Почему бы и нет? Я скажу сейчас об этом Лаврову. Я не понимаю, почему он отказывается", — "Путин".

"Нет, нет…наши его не знают, пока просто не установлено никаких диалогов. Поэтому пусть приедут, познакомятся, проработают сценарий Минска. Потому что я считаю, что с Минска мы с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там уже были конкретные позиции, которые приведут к результату", — "Порошенко".

"Конечно, хорошо", — сказал "Путин".

"Еще раз благодарю вас. Поздравляю с наступающим Международным днем солидарности трудящихся, в России изменили это название или нет? Старое оставили?", — "Порошенко".

"Да хрен его знает", — "Путин" со смехом.

"Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, поэтому может и к солидарности придем", — "Порошенко" со смехом.

"Завтра буду вручать. Мы восстановили медали "Героев труда", — "Путин".

"Любопытно. Я завтра буду вручать ветеранам за "70-летие Победы", — "Порошенко".

"Как у вас внутри? Справляетесь со всем?", — "Путин".

"Справляюсь. Чем дальше — тем легче. Выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда я пришел, то ее не было, было сложно. Но выстраивать это все не просто. Но длинной очереди на должность президента не наблюдается", — "Порошенко".

"Ну, зря вы так думаете. Это красивая страна", — "Путин".

"По крайней мере я горжусь, что у меня рейтинг доверия и поддержки не падает", — "Порошенко".

"Слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное, ключевое", — "Путин".

"Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку! Спасибо большое!", — "Порошенко".

"Обнимаю. До свидания, давайте", — "Путин".

Пленки моментально вызвали реакцию в соцсетях. Многие вспомнили, что именно сегодня День рождения у предшественника Порошенко, беглого президента Виктора Януковича.

Правда, не все пользователи Facebook поверили в подлинность пленок. Прозвучало мнение, что это может быть монтаж. Хотя влияние на аудиторию эта публикация произведет в любом случае.

Среди пользователей, которые не сомневаются в достоверности аудиозаписей, много гневных комментариев. В первую очередь внимание обращено не на суть разговора, а на его форму. На записи собеседники обмениваются любезностями и шутят, а якобы Порошенко говорит на русском языке.

Бывший депутат от Радикальной партии Игорь Попов считает, что от пленок не следует ждать ни политических, ни юридических последствий. Также в соцсетях предполагают, что публикация разговоров не повлияет и на политические предпочтения украинцев.



Сам Порошенко новую запись разговора не комментировал, но в партии "Европейская солидарность" их уже назвали подделкой.

"На протяжении шести лет фейки - один из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины и против Порошенко лично. От "распятого мальчика" в Славянске до "убийства Петром Порошенко родного брата", — передает заявление партии Украинская правда.

Похожее мнение выразили и наиболее активные сторонники пятого президента в социальных сетях, призвавшие обратить внимание на рост рейтинга Петра Порошенко и источник публикуемой информации.

В соцсетях также отметили, что личные разговоры политиков не всегда соответствуют их публичным заявлениям в силу правил дипломатии. И давать им оценку нужно на основании фактических действий.

Отметим, что несколькими днями ранее, 6 июля, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, выступая в ток-шоу на телеканале ICTV, обвинила пятого президента Петра Порошенко в том, что 12 июня 2014 года он якобы поздравил Владимира Путина с днем России. Она тогда сослалась на то, что такое сообщение опубликовала пресс-служба Кремля, а в Администрации президента его не опровергли.