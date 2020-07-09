Санузлы из мрамора и солярий: Зеленский поселился в госрезиденции в Конча-Заспе

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, а именно – домом №29.

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях".

По данным СМИ, в резиденции, также известной как "дача Ющенко", недавно сделали ремонт за государственный счет. Согласно данным с сайта публичных закупок Prozorro, почти 200 тысяч гривен было потрачено на услуги по аварийно-восстановительным работам по текущему ремонту дома, еще 110 тысяч гривен – на ремонт системы пожарной сигнализации.

О ремонте резиденции, который начался в конце 2019 года, журналистам стало известно еще в марте. Пользоваться дачей Зеленский начал в июле.

Вечером 6 июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы, въехал на режимную территорию и уехал оттуда лишь утром. На следующий день Зеленский тоже ночевал здесь. Также журналисты зафиксировали, как в эти дни утром с территории государственных дач выезжал автомобиль первой леди страны Елены Зеленской.

В Офисе президента подтвердили, что Владимир Зеленский переехал в государственную резиденцию, а до этого он продал свой дом в селе Иванковичи под Киевом.

"Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", – говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе главы государства, информация о продаже дома 7 июля была размещена в Едином государственном реестре деклараций.

Зеленский также уведомил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Согласно данным на сайте НАПК, президент продал свой дом за 13,5 млн гривен в Иванковичах Валентине Дмитриевне Кисель, которая является полной тезкой жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Юрия Киселя.

Стоит отметить, что в интервью РБК-Украина перед вторым туром президентских выборов Зеленский говорил, что не видит смысла в жизни президента в государственных резиденциях.

"Пускай в этих резиденциях живут детки. Давайте сделаем там ... лагерь отдыха", – заявлял тогда Зеленский.

Президентская государственная дача – это трехэтажный особняк более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. В доме четыре спальни, санузлы отделаны мрамором. Также имеются лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Напомним, 7 июля президент Зеленский проинформировал НАПК о нарушении им законодательства – он не предоставил сведений о существенных изменениях имущества. Нацагенство по противодействию коррупции вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении за недекларирование облигаций внутреннего госзайма.

Так, в 2019 году его семья получила средства от погашения ОВГЗ на сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на их приобретение в сумме 5,2 млн грн. Стоимость этих операций превышала 50 прожиточных минимумов.

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.