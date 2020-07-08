Зеленский: мы поддерживаем независимость НБУ, но как жить, если бюджет по курсу 30 за доллар

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Черновицкой области, пишет Интерфакс-Украина.

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, – это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета", – сказал он.

"Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк, – ред). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее, и вы это прекрасно все знаете", – заявил Зеленский.

По мнению главы государства, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.

Яков Смолий написал заявление об отставке вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время. 3 июля Верховная Рада уволила главу Национального банка Смолия. За такое решение проголосовали 286 народных депутатов. Представители банковского сектора уже предложили несколько кандидатур на пост главы Национального банка Украины.