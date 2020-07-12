В Харькове Нацкорпус устроил драку с членами партии Шария: трое пострадавших

Около 30 представителей Нацкорпуса пришли к дому главы харьковского штаба Партии Шария Натальи Гординеко. Там их ждали около 15 оппонентов, среди которых и сама Гордиенко. В итоге между ними произошла драка.

Нацкорпус выложил небольшой видеоотчет о событиях. На нем видно, как группа мужчин в защитных масках во главе с лидером харьковской ячейки "Нацкорпусу" Константином Немичевим под возгласы "Слава Украине", "Слава нации - смерть врагам!" направляются к дому, а потом поливает из игрушечных пистолетов зеленкой сторонников Шария и разрисовывает ворота и забор.

"Мы пришли к представителям пророссийской" Партии Шария ", в их Логово, где они сейчас здесь, в зеленке, чем мужчины убежали, а женщины остались ...", - говорит на видео Константин Немичев.

Как сообщает Суспильне, Наталья Гордиенко, которая возглавляет областное отделение "Партии Шария", является родственницей бывшего нардепа-регионала Владимира Кацубы. Немичев утверждает, что Кацуба финансирует "Партию Шария".

"Мы не оставим в покое ни одного, кто оказывает поддержку пророссийским партиям и помогает России усилить свое влияние внутри нашей страны", - написал в Facebook Максим Жорин, руководитель центрального штаба Нацкорпусу.

На воротах дома участники акции нарисовали петуха, российский флаг, написали "Кацуба + Шарий = Россия", обклеили забор изображениями Анатолия Шария с надписью "Стоп Вата" и зажгли файеры.

В Telegram-канале "Опусти вату" также опубликовано видео, как члены Нацкорпуса гонятся и бьют сторонников Шария. Также обе стороны использовали слезоточивый газ.

В полиции сообщили, что пострадали два человека – мужчины 22 и 32 лет, которых доставили в больницу. Открыто уголовное дело по статье хулиганство. В то же время в больнице рассказали Суспильному, что к ним доставили трех человек – одного с ожогом глаз и двоих с ранениями от травматического оружия.

Сам Шарий заявил, что Нацкорпус использовал огнестрельное оружие и обвинил в организации нападения Офис президента.

Гордиенко рассказала, что узнала о походе националистов к ее дому из соцсетей и поэтому позвала для поддержки однопартийцев. По ее словам, они хотели поговорить с оппонентами, но на них якобы сразу напали - женщин поливали зеленкой, а мужчин начали бить. Она также утверждает, что Кацуба партию не финансирует, а Шарий содержит политсилу за свой счет. Гордиенко добавила, что пострадавшие в потасовке с Нацкорпусом написали заявление в полицию.

Ранее в Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария Никиту Роженко. Тогда в нападении Шарий также обвинял Нацкорпус. Позже подобное нападение произошло и в Виннице.