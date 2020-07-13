Кабмин передумал назначать Уруского вице-премьером по ОПК (обновлено)
Проект постановления Кабмина о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины отозвали из Верховной Рады.
В представлении проекта постановления указано, что кандидатуру Уруского на голосование в Раду выносят по предложению "Слуги народа", которая имеет в парламенте права коалиции.
В то же время, ЭП пишет, якобы кандидатуру Уруского на фракции "СН" не согласовывали, а встреча "слуг народа" с кандидатом запланирована на сегодня на вечер, 13 июля.
Официально о причинах отзыва проекта постановления не сообщается.
Проект постановления о назначении Уруского внесли в Раду 10 июля. Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорила, что голосование за его кандидатуру может состояться уже на этой неделе.
Нардеп от "СН" Александр Качура также уточнял, что перед голосованием Уруский придет на собеседование на заседании фракции.
Олег Уруский родился в 1963 году в Черткове. Доктор технических наук, профессор и академик Международной академии аэронавтики.
Длительное время занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Также работал в СНБО и секретариате Кабмна. В первом правительстве Юлии Тимошенко занимал должность первого замминистра промышленной политики (2005-2006).
С января по август 2015 году года Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины.
С апреля 2020 года возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.
Обновлено 16:02
РБК-Украина, ссылаясь на свои источники в Кабмине, пишет, что проект постановления о назначении Уруского отозвали якобы из-за технической ошибки в тексте постановления. Кандидат остается прежним, проект внесут в парламент повторно.