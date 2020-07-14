Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Депутаты от фракции "Батькивщина" и несколько внефракицонных депутатов зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятого закона о легализации азартных игр. До их рассмотрения спикер не может подписать документ.
Авторы первого проекта постановления 2285-д-П – внефракционные депутаты Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера и группа других беспартийных депутатов. Второй проект постановления 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов от "Батькивщины" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.
Тексты постановлений пока не опубликованы.
Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов.
Принятый документ легализирует игорный бизнес и вводит его государственное регулирование. Резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Также документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.