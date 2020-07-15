Рада отозвала постановление об укрупнении районов в Украине

Верховная рада отозвала с порядка дня пленарного заседания проект постановления об образовании новых районов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"У нас есть предложение сегодня из повестки дня убрать №3650", – сказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков уточнил, нет ли возражений у сессионного зала. После чего нардепы перешли к законопроекту №3614 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о приведении в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы".

Проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов" внес в Раду Кабинет министров. Им предлагается заново поделить Украину на районы, сократив их количество с 490 до 129.

Напомоним, 12 июня Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины.