Местные выборы в Украине пройдут 25 октября, – решение Рады

Верховная Рада поддержала на заседание постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Постановление № 3809 на заседании поддержали 326 народных депутатов.

"Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого постановления) и Киевского городского главы на воскресенье 25 октября 2020 года", – сказано в тексте документа.

Согласно постановлению местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил, что местные выборы на территории временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут проводиться по специальному закону, а срок избирательной кампании составит 60 дней.

секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодня проведение выборов на Донбассе невозможно, но они "рано или поздно" должны там состояться. Он подчеркнул, что выборы на Донбассе должны проходить на украинской территории по украинской Конституции.