Резников: местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по спецзакону

Когда ВРУ примет специальный закон о внеочередных выборах в "ЛДНР", в нем будет установлен срок кампании – 60 дней, а не 90, как во время плановых местных выборов.

Местные выборы на территории временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут проводиться по специальному закону, а срок избирательной кампании составит 60 дней.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, они зависят не от назначения Верховной Радой очередных местных выборов, а от решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения критериев проведения выборов.

"В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах – а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО – кампания длится 60 дней. То есть, когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон", – отметил он.

Резников подчеркнул, что украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в 2020 году прошли на всей территории страны, но это возможно только после того, как будут решены вопросы безопасности, о которых идет речь в Минских соглашениях.

Отдельный закон о порядке проведения местных выборов будет принят и после деоккупации Крыма, подчеркнул вице-премьер.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодня проведение выборов на Донбассе невозможно, но они "рано или поздно" должны там состояться. Он подчеркнул, что выборы на Донбассе должны проходить на украинской территории по украинской Конституции.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что местные выборы должны состояться на свободной территории Украины 25 октября, как это и предусмотрено Конституцией, но с финансированием могут быть проблемы.