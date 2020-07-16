Верховная Рада назначила вице-премьера по ОПК

Верховная Рада Украины назначила Олега Уруского на должность вицепремьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Его кандидатуру поддержали 250 парламентариев.

Олег Уруский родился в 1963 году в Черткове. Доктор технических наук, профессор и академик Международной академии аэронавтики.

Длительное время занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Также работал в СНБО и секретариате Кабмна. В первом правительстве Юлии Тимошенко занимал должность первого замминистра промышленной политики (2005-2006).

Читайте также: Кабмин назначил главой МОН Сергея Шкарлета в обход Рады

С января по август 2015 году года Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Первый проект постановления о назначении Уруского внесли в Раду 10 июля. Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорила, что голосование за его кандидатуру может состояться уже на этой неделе.

Но впоследствии, 13 июля проект отозвали якобы из-за технической ошибки в тексте постановления. Тогда сообщалось, что кандидат останется прежним, проект внесут в парламент повторно.