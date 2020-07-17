Местные выборы: ОПЗЖ выдвинула своего кандидата в Харькове

В ОПЗЖ выставили своего кандидата на пост Харьковского городского головы, на предстоящих выбора – нардепа Александра Фельдмана.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Фельдмана, решение было принято единогласно.

"Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" единогласно поддержала мое выдвижение кандидатом на пост харьковского городского головы на предстоящих местных выборах. Я благодарен фракции за поддержку", – написал он.

Подробности своей программы Фельдман не раскрывал, пространно заявив, что: "У харьковчан прежде всего должен быть шанс на честную власть, которая уважает людей". Кандидат добавил, что в городе не должно быть "мэра-царя".

Впервые о своем намерении баллотироваться на пост харьковского городского головы Александр Фельдман заявил в декабре 2019 года.

Основным конкурентом Фельдман выступит его политический оппонент, действующий городской глава Геннадий Кернес. Последний месяц назад он заявил в интервью "УП", что будет баллотироваться мэры, в третий раз подряд. Кернес выдвигается от своей партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Напомним, местные выборы пройдут в Украине 25 октября этого года.