Мэр Харькова заявил, что в Италии, где не останавливали работу метро из-за пандемии коронавируса, "одни трупики"

Мэр Харькова Геннадий Кернес на заседании горсовета прокомментировал ситуацию в охваченной коронавирусом Италии.

В частности он заявил, что в Италии, где не останавливали работу метро из-за пандемии коронавируса, "одни трупики", сообщает 057.ua

Высказываясь в поддержку карантинных мер, установленных украинским правительством, Кернес привел в пример Италию, где работает метро, ходят трамваи, но на них никто не ездит, поскольку в стране "одни трупики".

"В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность.

В итоге Геннадий Кернес изменил свое решение и закрыл метро.