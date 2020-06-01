Кернес снова пойдет на выборы мэра Харькова

Кернес планирует и провести в горсовет собственную партию "Блоком Кернеса – успешный Харьков"

Мэр Харькова Геннадий Кернес снова пойдет на выборы мэра.

Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

Кернес планирует и провести в горсовет собственную партию "Блоком Кернеса – успешный Харьков".

"Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим "Блоком Кернеса – успешный Харьков". Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех. Я сам тоже пойду на выборы", – заявил Кернес.

По словам собеседников издания в штабе Кернеса, нынешний мэр имеет самый высокий рейтинг в городе.

Второе место имеет "Слуга народа", третье – ОПЗЖ, четвертое по Харькову, якобы, занимает партия Шария.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус: