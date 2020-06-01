Кернес снова пойдет на выборы мэра Харькова
Кернес планирует и провести в горсовет собственную партию "Блоком Кернеса – успешный Харьков"
Мэр Харькова Геннадий Кернес снова пойдет на выборы мэра.
Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.
Кернес планирует и провести в горсовет собственную партию "Блоком Кернеса – успешный Харьков".
"Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим "Блоком Кернеса – успешный Харьков". Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех. Я сам тоже пойду на выборы", – заявил Кернес.
По словам собеседников издания в штабе Кернеса, нынешний мэр имеет самый высокий рейтинг в городе.
Второе место имеет "Слуга народа", третье – ОПЗЖ, четвертое по Харькову, якобы, занимает партия Шария.
Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре 2019 года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента. "За" проголосовали 330 народных депутатов.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что местные выборы должны состояться 25 октября, как это и предусмотрено Конституцией, но с финансированием могут быть проблемы.