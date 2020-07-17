Ирина Верещук с руки подкармливала журналистов под Радой

Кандидат в мэры Киева народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сегодня вышла на контакт с трудящимися, и угостила конфетами журналистов, снимающих протесты под Радой.

Видео момента опубликовал парламентский журналист Ян Доброносов.

Напомним, партия "Слуга народа" накануне определилась с кандидатом на пост мэра Киева. Им стала Верещук. "Ирина Верещук будет баллотироваться как кандидат от партии на выборах мэра Киева", – сказал президент Владимир Зеленский. И добавил, что она выиграла праймериз, получив поддержку фракции и его личную, а также стала лидером по социологическим данным, обойдя своих конкурентов – нардепов Дмитрия Гурина и Александра Дубинского.

17 июля под Радой был второй день протестов против "языкового" закона Максима Бужанского. Он не прошел без инцидентов.

Рассмотрение же самого законопроекта перенесено на следующее, внеплановое, заседание Рады.