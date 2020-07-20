Зеленский не будет отвечать Кадырову

У Зеленского отреагировали на пост Рамзана Кадырова в Telegram, где тот призвал действующего президента Украины "быть мужчиной" и извиниться не перед всем мусульманским миром, а лично перед ним, Рамзаном Кадыровым.

Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции на него, сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" в Офисе президента: "Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления".

В ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

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"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - отметили в Офисе президента.

Сегодня в этот несостоявшийся политический диалог "на высшем уровне" уже ввязался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отреагировав за заявление Кадырова. Причем отреагировав в той части обращения, где Кадыров призывает Зеленского к установлению мира в Украине.

"Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 18 июля Рамзан Кадыров обратился Зеленскому с призывом подтвердить свои извинения за оскорбивший его выпуск "Квартала 95", опубликованный несколько лет назад. Кроме того, Кадыров в своем посте призвал Зеленсокого "к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой".

"Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", - заявил глава Чеченской республики.