Зеленский вместе с президентом Швейцарии отправится на Донбасс

Это первый в истории официальный визит президента Швейцарской конфедерации в Украину, а также первый зарубежный визит мадам Соммаруги после объявления пандемии коронавируса, сообщает посольство Швейцарии в Украине.

Ожидается, что во время пребывания в Украине Симонетта Соммаруга обсудит с Владимиром Зеленским двустороннее сотрудничество и международную ситуацию. Лидеры Швейцарии и Украины также совершат рабочую поездку на Донбасс, чтобы ознакомиться с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией, а также дать оценку реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Президент Украины встречался с Симонеттой Соммаругой в конце января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Визит госпожи Соммаруги в Украину первоначально планировался на март, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Анонсируя визит президента Швейцарии, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал: "Швейцария помогает много на востоке нашего государства, это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, которые находятся и до линии разграничения, и гражданам на временно оккупированных территориях".

Швейцария видит в Украине потенциал для экономического сотрудничества – в том числе, в инфраструктурных или энергетических проектах. Украина также является первоочередным направлением деятельности Швейцарии по международному сотрудничеству, отмечает Twitter Андреа Симонацци – спикера правительства Швейцарии.

Приоритетами для швейцарских проектов являются поддержка процесса реформ и обеспечение мирного решения конфликта на востоке Украины.

Называть президента Швейцарии главой государства неверно, руководящие функции исполняются коллегиально членами Федерального совета. Президент Швейцарии избирается всего на год из числа членов высшего органа исполнительной власти – парламента страны. Таким образом возможности президента ограничены скорее представительскими функциями.