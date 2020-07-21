Осталось подписать: парламент разблокировал закон об игорном бизнесе

Сегодня, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины отклонила три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе.

Трансляцию заседания ведет официальный сайт Верховной Рады.

В частности, депутаты отклонили три проекта постановлений №2285-д-П, №2285-д-П1, №2285-д-П2 об отмене решения депутатов о легализации азартных игр. Первый проект набрал всего лишь 72 голоса, второй – 74, а третий – 76.

Документ направлен на подписание главе парламента Дмитрию Разумкову. Если Разумков не ветирует даный законопроект, его положат на стол Владимиру Зеленскому для последней необходимой подписи.

Напомним, 14 июля Рада приняла во втором чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов.

Редакция "Фокуса" разбиралась, что сулит Украине принятие закона о легализации азартных игр.