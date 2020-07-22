В Украине появилось новое министерство

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности... Сегодня официально мы дадим старт созданию министерства", – говорит Шмыгаль.

По его словам, работа в этом направлении не закончится на одном новосозданном министерством.

Напомним, 10 июля Верховная Рада Украины назначила Олега Уруского на должность вицепремьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Первый проект постановления о назначении Уруского внесли в Раду 10 июля. Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорила, что голосование за его кандидатуру может состояться уже на этой неделе.

Но впоследствии, 13 июля проект отозвали якобы из-за технической ошибки в тексте постановления. Тогда сообщалось, что кандидат останется прежним, проект внесут в парламент повторно.