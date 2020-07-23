Пройти между капельками. От кого зависит новый глава НБУ Кирилл Шевченко и чего от него ждать

"Я хотел стать журналистом и даже писал статьи в местную газету "Стахановское знамя" — такими словами могла бы начинаться автобиография лауреата какой-либо журналистской премии. Однако так о себе рассказывает банкир Кирилл Шевченко, которого 16 июля Верховная Рада избрала главой Национального банка Украины. Выпускник Харьковского экономического университета после окончания вуза построил успешную карьеру в банковской сфере. С мая 2015-го и до назначения главой НБУ руководил государственным Укргазбанком, одним из крупнейших в стране. По мнению Виталия Шапрана, члена Совета НБУ, из Укргазбанка Кирилл Шевченко сделал хороший рыночный банк.

Как писал Фокус, кандидатура Шевченко входила в короткий список претендентов на должность главы Центробанка. Разговоры о том, что он сменит Смолия, начались еще весной.

"Нацбанк будет продолжать работать в рамках закона "О валюте". Политика НБУ по работе с плавающим курсом останется неизменной"

Кирилл Шевченко,

глава НБУ

Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, считает назначение Шевченко логичным с учетом желания президента ускорить темпы кредитования в Украине. Ведь под руководством Шевченко Укргазбанк более чем в два раза увеличил объем кредитного портфеля, активно продвигая идею доступного кредитования, в частности программу власти для малого и среднего бизнеса "5–7–9%".

"Этот кандидат оказался идеальным сочетанием профессионализма и хорошей репутации с одной стороны, и готовности слышать пожелания власти, что подтверждается его успешной карьерой в государственных финучреждениях при самых разных политиках", — продолжает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

В то же время собеседник Фокуса отмечает, что Шевченко не имеет опыта и образования в сфере монетарной политики и до назначения на должность главы НБУ особо не высказывался на этот счет.

Человек президента

В парламенте кандидатура Шевченко набрала 332 голоса, тогда как за отставку Якова Смолия проголосовали 286 депутатов. Ни одного голоса новый глава НБУ не получил от фракций "Европейская солидарность" и "Голос". "Офис президента таки провёл свою кандидатуру главы Нацбанка. Внесенную ночью с нарушением процедур, без обсуждения со своей фракцией. Голосами ОПЗЖ и групп влияния", — прокомментировал это событие Ярослав Железняк, депутат из фракции "Голос".

МВФ СМОТРИТ. Международные кредиторы внимательно следят, будет ли новый глава НБУ действительно независимым (фото: Офис Президента)

В рядах "Слуги народа" поддержка Шевченко также не была безоговорочной. Из числа присутствующих на заседании депутатов этой политсилы за Шевченко не проголосовали 14 человек.

По словам нардепа Александра Дубинского, Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики, подходил к каждому депутату и просил поддержать это назначение, потому что Шевченко — кандидатура президента. "Я не очень высоко оцениваю перспективы с такой репутацией стать главой НБУ. Ну а если станет, это еще быстрее приведет к финансовому кризису и краху экономики", — заявил Дубинский перед началом голосования.

Намекая на неоднозначную репутацию "кандидатуры президента", Дубинский упоминал об обысках, которые НАБУ якобы провело накануне в Укргазбанке в связи с хищением 200 млн грн, переведенных на счета предпринимателей в качестве комиссионного вознаграждения за привлечение депозитов. Однако в НАБУ информацию об обысках опровергают. Кирилл Шевченко эту информацию не комментирует.

С новым курсом

"Я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности", — заявил Шевченко с трибуны Верховной Рады перед голосованием. Тем самым он обозначил преемственность политики НБУ, которую до него проводил Яков Смолий.

Этот месседж также адресован международным донорам Украины. "Фигура главы НБУ очень чувствительна для наших кредиторов, они ждут понятной, прогнозируемой политики, близкой к той, которую проводил предшественник. Что они ожидали, то во вступительном слове и услышали", — объясняет Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Шевченко — ставленник президента, и многие его шаги в Нацбанке могут быть продиктованы людьми из офиса главы государства

Пендзин считает, что за этим последуют шаги для достижения цифр, заложенных в госбюджете на 2020 год, — среднегодового курса гривни к доллару на уровне 29,5 UAH/USD и инфляции в ­ра­йоне 9%.

По мнению Глеба Вышлинского, от Шевченко можно ожидать смягчения монетарной политики — снижения учётной ставки НБУ и повышения доступности кредитов рефинансирования.

Впрочем, некоторые опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что Шевченко станет самостоятельной фигурой. "Так как одна из ключевых причин назначения Шевченко — его готовность выполнять подсказки из Офиса президента, именно там и надо наводить справки о будущей монетарной политике", — считает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Свои ожидания от нового главы НБУ президент озвучил, представляя его в Нацбанке 20 июля. Он говорил о реальных кредитах для украинского бизнеса, доступном ипотечном кредитовании для граждан, важности работы на долгосрочный экономический рост — общие фразы, ничего примечательного или конкретного.

Эксперты опасаются, что для активной подпитки экономики кредитами потребуется дополнительная и неконтролируемая эмиссия гривни. Боярчук не исключает, что Шевченко пойдет этим опасным путем, чтобы не разочаровывать людей, которые продвинули его в НБУ.

Хотя не исключено, что Кирилл Шевченко продемонстрирует искусство компромисса. "Скорее всего, политики, которые успешно снесли предыдущего главу НБУ, попытаются выбить из нового главы дешевые кредиты для государственных проектов, искусственно низкие ставки по кредитам, ослабление банковского надзора и пр. Думаю, Кирилл Шевченко попытается "пройти между капелек", чтобы не нажить слишком много врагов среди политиков и не подорвать свою репутацию в финансовом секторе", — прогнозирует Вышлинский.

Способности к компромиссам Шевченко продемонстрировал уже на первом пресс-брифинге в качестве главы НБУ. Он ловко обошел все острые вопросы журналистов, избегая конкретики, отметил макрофинансовую стабильность в числе заслуг предыдущей команды НБУ, подтвердил необходимость сотрудничества с международными кредиторами и намерение сохранить прежнюю политику по отношению к ПриватБанку. Одновременно обозначил цели, чувствительные для президента, — возобновление доступного кредитования для реального сектора экономики и населения.

Чужой среди своих

Заняв кресло главы НБУ, Кирилл Шевченко при всем желании не сможет в одночасье развернуть монетарную политику Нацбанка. Решения в этой сфере принимаются коллегиально, тем более что в НБУ продолжает работать прежний состав правления, куда входит Екатерина Рожкова, первый заместитель главы НБУ, и заместители Роман Борисенко, Федор Сологуб и Сергей Холод. До окончания их каденций покинуть посты они могут только по заявлению об уходе по собственному желанию, как это сделал Яков Смолий.

(Инфографика: Людмила Лысак)

Команда правления после отставки Смолия заявила, что остается работать в Нацбанке, продолжая линию Смолия, что включает важные принципы — в частности, недопустимость включения "печатного станка", невозможность возвращения банков-банкротов экс-владельцам. Однако в канун отставки Смолия Совет Нацбанка не согласовал продление контракта Олега Чурия, каденция которого истекла. Он продолжал работать в Нацбанке до назначения его преемника, которое не заставило себя долго ждать — с 23 июля на этот пост заступает Юрий Гелетий. Судьба остальных членов правления тоже под вопросом. Дмитрий Боярчук не исключает, что работать в НБУ им осталось недолго — возможно, несколько недель или месяцев. Кирилл Шевченко на вопрос журналистов о будущем правления НБУ не ответил.

"Новый глава НБУ заявил о намерении сформировать свою команду, в связи с чем могут ожидаться отставки в правлении, несмотря на то что каждый из его членов, кроме Олега Чурия, имеет действующий долгосрочный контракт", — говорит Фокусу Глеб Вышлинский.

Не исключено, что политическое давление, о котором заявил Яков Смолий перед отставкой, станет реальностью и для Кирилла Шевченко. Даже если отношения с Офисом президента будут гладкими, противодействие главе НБУ могут оказывать другие влиятельные лица. Если назреет противостояние с Игорем Коломойским, то шумные "акции протеста" под стенами Нацбанка, на которые стекаются работники Никопольского завода ферросплавов, могут возобновиться.

В финансовых кругах поговаривают, что противодействие встретят и шаги Шевченко по уменьшению объема неработающих банковских кредитов и новый глава НБУ обозначил это в числе своих приоритетов.

Зато с приходом Шевченко завершилась эра противостояния между правлением и Советом НБУ. "Я надеюсь и почти уверен, что между Шевченко и Советом НБУ сложатся самые нормальные рабочие отношения", — уверяет Виталий Шапран. Ранее совет НБУ не раз резко критиковал руководство Нацбанка за излишне жесткую монетарную политику и недостаточное внимание к поддержанию устойчивых темпов экономического роста.