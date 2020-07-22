Украина разорвала сразу два договора с СНГ

Кабинет министров одобрил указ президента о выходе Украины из двух соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Украины, передает "Укринформ".

В решении сообщается, что Министерство культуры проанализировало действующие международные договоры в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам и считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о гуманитарном сотрудничестве стран СНГ (подписано в 2005 году в Казани, РФ) и в Соглашении о Совете по гуманитарному сотрудничеству (подписано в 2006 году в Минске, Беларусь).

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"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ проходит в двустороннем формате на основе заключенных новых и/или действующих двусторонних договоров", – отмечается в пояснительной записке к решению Кабмина.

Напомним, в июле 2019 года Украинская сторона заявила о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ. Сразу после этого Кабмин вышел из "Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-участников СНГ".