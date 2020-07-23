Президент Швейцарии привезла на Донбасс 17 грузовиков гумпомощи

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга во время поездки на Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским передала Украине гуманитарный груз. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Лидеры двух стран осмотрели швейцарскую гуманитарную автоколонну из 17 грузовых автомобилей с оборудованием и химическими реагентами для очистки воды.

"Сегодня мы с мадам президентом встречаем гуманитарный груз из Швейцарской Конфедерации – это еще 17 грузовиков. 15 из них привезли химикаты и реагенты. Один доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. А еще один – гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь", – сказал Зеленский.

Симонетта Соммаруга отметила, что поставки питьевой воды очень важны для преодоления гуманитарных вызовов. Она подчеркнула, что Швейцария оказывает гуманитарную помощь населению Украины на линии разграничения, начиная с 2015 года.

Швейцария является фактически единственным государством, которое обеспечивает предоставление гуманитарной помощи с обеих сторон линии разграничения на востоке Украины.

Президенты Зеленский и Соммаруга возложили цветы к мемориальной доске сотрудникам предприятия, погибшим в результате артобстрела территории насосной станции.

Напомним, 21 июля начался первый государственный визит в Украину президента Швейцарии Симонетты Соммаруги. В течение трех лет Швейцария выделит Украине 108 миллионов швейцарских франков (3,18 млрд грн) как гуманитарную и техническую помощь.