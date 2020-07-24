"Войны начинаются с майданов". Лукашенко готов применить армию для разгона уличных протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что войны, как правило, начинаются с уличных протестов, демонстраций или майданов, и готов применить Вооруженные силы страны для их подавления. Об этом он заявил при посещении одной из бригад специального назначения, передает БелТА.

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть", – сказал Лукашенко.

В качестве подтверждения своих слов он привел реакцию Дональда Трампа на протесты в США, а именно вывод федеральных сил на улицы некоторых городов.

"То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай Бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер не стал скрывать своего негативного отношения к уличным протестам, заявив, что они готовятся в основном за рубежом, а их цель – заработать как можно больше денег.

"…всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", – сказал президент Беларуси.

В Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с преследованием оппозиционных политиков.