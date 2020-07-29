Венгрия сохранит вето на заседаниях Украина-НАТО из-за трех законов, – посол

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что его страна будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров. По его словам, проблема состоит в проведении Украиной трех реформ, а именно реформы образования, использование языка и административной реформа

Об этом сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"К сожалению, в Украине на данный момент есть три реформы, которые, случайно, все три, являются очень негативными для венгров: это реформа образования, использование языка и административная реформа. Каким то образом эти три, в определенным смысле широких взглядов, очень прогрессивные, очень европейские реформы причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема", – сказал Ийдярто.

По его словам, для снятия вето "необходимо вернуться к политике", которая была до принятия этих трех законов.

"Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его... Мы хотели сделать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и она должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковались венгерской стороной", - сказал Ийдярто.

Он также добавил, что у его страны не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО.

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", – сказал Ийдярто.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хочет подписать меморандум с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для разрешения конфликта с Венгрией.