Зеленский готов подписать меморандум с Орбаном для решения конфликта с Венгрией

При этом Зеленский считает, что нацменьшинства должны знать украинский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать меморандум с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для разрешения конфликта с Венгрией.

Об этом он сказал во время конференции.

"Каждый человек должен знать язык. Для многих украинский не родной, например, в Берегово, но они должны знать украинский язык. С Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, именно из-за вопроса исторического наследия и вопроса языка", – сказал президент.

По его словам, Орбан хочет уже год встретиться с ним.

"Я сказал, что готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум всего: и ситуации с безопасностью, уважения, меморандум уважения к истории. У нас пока непростые отношения с Венгрией, но я думаю мы этот вопрос в ближайшее время решим", – сказал он.

В 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном уже этой весной, если заседание мартовской межправительственной комиссии пройдет успешно.