МИД Венгрии допустил встречу Зеленского и Орбана уже этой весной

Но только в случае, если заседание мартовской межправительственной комиссии будет успешным

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном уже этой весной, если заседание мартовской межправительственной комиссии пройдет успешно.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина.

По его словам, в марте в Будапеште пройдет межправительственная комиссия Украина-Венгрия, на которой стороны могут достичь ряда соглашений. Кроме того, по его словам, Венгрия намерена сделать Закарпатье "историей успеха".

"Мы готовы продолжить нашу программу развития экономики на Закарпатье и в дальнейшем оказывать помощь учебным, образовательным и культурным организациям. Если заседание комиссии пройдет с успехом – это откроет путь для встречи весной Орбана и Зеленского", – говорит Сийярто.

Кроме того, по его словам, Венгрия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, а также объявил о запуске рейса между Будапештом и Запорожьем.

Известно, что правительство Венгрии выступает против образовательного и языкового законов Украины, считая, что они нарушают права венгерского меньшинства, проживающего в основном в Закарпатской области. В декабре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока "этнических венгров в Украине не будут восстановлены".

В Киеве на это заявили, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы уладить конфликт.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорит, мол этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка.