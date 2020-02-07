МОН отклонило предложения Венгрии по языку обучения в школах

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предлагал приравнять венгерский язык к языку коренного народа или увеличить количество часов на изучение украинского языка, при сохранении преподавания других предметов на венгерском

Министерство образования Украины отклонило предложения Венгрии относительно языка обучения в школах на Закарпатье. Об этом заявила министр Анна Новосад, передает пресс-служба МОН.

Предложения озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с украинским министром иностранных дел Вадимом Прийстайко и министром образования Анной Новосад.

В частности, он предложил рассмотреть две возможности, которые могли бы, по его мнению, обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины. Среди них:

приравнять венгерский язык к языку коренного народа;

увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

Однако оба предложения Новосад отклонила. По первому она ответила, что признание венгерского меньшинства коренным народом является политическим вопросом, который сейчас не стоит поднимать.

"Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", – подчеркнула министр.

Относительно увеличения количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском Новосад отметила, что Украина не может заставить учиться детей в течение 7 дней в неделю.

"У нас есть четкие границы того, какой должна быть нагрузка на ребенка. Если мы увеличим ее – это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем", – заявила она.

Она также добавила, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии по языковому вопросу в школах.

"Сейчас у нас есть закон "О среднем образовании", который, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном языке – решение школы. Это оптимальный вариант", – сказала она.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании. В нем предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:

коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;

для школ с обучением на языках Евросоюза в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе;

для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80% предметов должны перейти на украинский язык.

Как ранее сообщал Фокус:

В МИД РФ заявили, что новый закон о среднем образовании направлен на ассимиляцию неукраиноязычного населения.