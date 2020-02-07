Будапешт предложил помощь в обучении венгров Закарпатья украинскому языку
2020-02-07 12:59:00
Венгрия против увеличения числа уроков на украинском
Венгрия сделала украинской стороне два предложения по закону об образовании.
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина.
Сийярто заявил, что министра образованию Украины Анну Новосад попросили рассмотреть эти предложения, а также принять представителей союза педагогов Закарпатья.
"Я считаю, что украинские и венгерские цели могут быть достигнуты. Чтобы венгры, проживающие в Украине, изучали государственный язык без того, чтобы количество предметов на украинском языке повышалось. Мы поможем сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья эффективнее. Изучение языка на очень высоком уровне и одновременно владение и использование родного языка в области обучения – это две цели которые можно одновременно достичь. Об этом мы сделали предложения", – заявил Сийярто.
Известно, что правительство Венгрии выступает против образовательного и языкового законов Украины, считая, что они нарушают права венгерского меньшинства, проживающего в основном в Закарпатской области. В декабре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока "этнических венгров в Украине не будут восстановлены".
В Киеве на это заявили, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы уладить конфликт.
Как ранее сообщал Фокус:
- Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорит, мол этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка.
- МИД Украины вручил послу Венгрии Иштвану Ийдярто ноту протеста за его слова о автономии венгерской нацменшины в Украине.