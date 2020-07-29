Вовка и других судей ОАСК вызвали на допрос как подозреваемых

НАБУ вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще восьмерых подозреваемых в производстве в производстве по руководству ОАСК.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестки у себя на сайте.

Согласно повестке, Вовку Павлу Вячеславовичу необходимо явиться в управление НАБУ, в 8:00 утра в понедельник, 3 августа, а также принять участие в следственных действиях утром в четверг, 6 августа в качестве подозреваемого в уголовном производстве №22020120000000019 от 17.07.2020.

Опубликованы и другие повестки. В частности, на допросы вызываются: замглавы ОАСК Евгений Аблов, замглавы ОАСК Владимир Келеберда, судья-спикер ОАСК Богдан Санин, судьи ОАСК Игорь Погрибниченко, Игорь Качур и Алексей Огурцов, а также два других гражданина.

Напомним, 17 июля НАБУ провело обыский в ОАСК и сообщило о вручении подозрения главе суда Павлу Вовку, его заму Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Также в нацбюро отметили, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

В самом же суде назвали эти обыски НАБУ и ГПУ давлением на судей.

21 июля НАБУ у себя в Twitter сообщило, что в итоге подозрения были вручены 12-ти лицам.

"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - отметили в Бюро.

На YouTube-канале НАБУ опубликованы записи переговоров судей ОАСК и других должностных лиц.

Главе ОАСК инкриминируют вмешательство в деятельность судебных органов, организацию препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей, а также организацию вынесения судьей заведомо неправосудного приговора.

Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда города Одессы - ст.351-2, и ч.2 ст.375 УК, то есть заведомо неправосудный приговор.