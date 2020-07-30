Самоизоляция отменяется: Украина упрощает въезд с оккупированных территорий

В Украине с субботы, 1 августа, отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству территорию с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет Украинская правда.

По его словам, через два дня вступает в силу постановление правительства № 641 от 22 июля, которым отменяется ряд норм, действовавших до этого.

"Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, – установить приложение "Дий вдома". Эта норма отменяется", – сказал он.

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Кроме того, в вышеуказанном постановлении увеличено количество исключений для граждан, въезжающих в Украину из стран "красной зоны".

Отныне не подпадают под самоизоляцию лица, не достигшие 12 лет, дипломаты, те, кто следует транзитом, экипажи грузовых, морских и воздушных судов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

Обязательным для иностранцев остается страховой полис, но категория лиц, которым он не нужен расширена. Добавились дипломаты, представители официальных международных миссий, и члены их семей, военнослужащие вооруженных сил государств – членов НАТО, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

Отметим, ранее Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа и предусмотрел, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Станице Луганской (Луганская область) будет работать пункт ПЦР-тестирования на коронавирус.