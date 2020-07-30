В Станице Луганской откроют мобильный пункт тестирования на коронавирус

В случае получения отрицательного теста – граждане смогут не находиться на самоизоляции.

В Станице Луганской (Луганская область) будет работать пункт ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом по итогам заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС написал в Facebook глава ЛОГА Сергей Гайдай.

"В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции", – сказал Гайдай.

Кроме того, по итогам заседания было решено оставить без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий.

Отметим, боевики "ЛНР" с 19 июня открыли на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская", на котором украинские пограничники начали пропускать людей еще 13 июня.

В Луганской области заканчивают ремонт дороги, соединяющей Станицу Луганскую и Северодонецк. Трасса протяженностью более 120 км связывает десятки населенных пунктов области и еще совсем недавно находилась в жалком состоянии.