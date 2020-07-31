Кравчук: участником ТКГ может стать 87-летний экс-премьер

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. С 87-летним Фокиным уже ведутся переговоры.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине – Витольдом Фокином. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", – заявил он.

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При этом он добавил, что участники украинской делегации планируют собраться в понедельник, 3 августа.

Отметим, Витольд Фокин с марта 1991 года по 30 сентября 1992 был премьер-министром Украины.

8 декабря 1991 года Фокин вместе с Леонидом Кравчуком от имени Украины подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

С 1999 года Фокин – президент Луганского землячества в Киеве (сейчас – почетный президент).

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе. Он также заявил, что готов идти на компромиссы в вопросах реинтеграции Донбасса.