Два возможных компромисса для Донбасса: Кравчук рассказал, на какие уступки готов пойти

"Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается", – сказал Кравчук. Однако отметил моменты, в которых готов пойти на определенные уступки.

Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук готов идти на компромиссы в вопросах реинтеграции Донбасса.

"Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус", – подчеркнул Кравчук.

Второй момент – свободная экономическая зона на Донбассе.

"Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - заявил экс-президент, отметив, что намерен "выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям".

Напомним, бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма прекратил участие в переговорном процессе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу. Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске в июне 2019 года. До этого, он уже занимал эту должность до октября 2018 года.

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что временно будет исполнять обязанности главы делегации. После этого президент Владимир Зеленский говорил, что среди претендентов на пост главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются Леонид Кравчук и вице-премьер Алексей Резников, который исполняет обязанности заместителя главы украинской делегации в ТКГ. Резников поддержал предложение Зеленского назначить главой Кравчука.